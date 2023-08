Non solo Napoli e Lazio: un altro club italiano si iscrive alla corsa per Karlsson

Non solo Lazio e Napoli. Da oggi anche la Fiorentina si iscrive alle pretendenti per l'esterno offensivo dell'AZ Alkmaar Jesper Karlsson.

Non solo Lazio e Napoli. Da oggi anche la Fiorentina si iscrive alle pretendenti per l'esterno offensivo dell'AZ Alkmaar Jesper Karlsson. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club viola è sulle tracce del giocatore che preferisce giocare sull'out di sinistra, potendo convergere e andare al tiro con il destro. Dopo le cessioni di Igor, Terzic e, quella quasi ufficiale di Castrovilli, la società gigliata ha un bel gruzzoletto per poter fare mercato in entrata, nonostante gli arrivi di Parisi e Infantino, costati una quindicina di milioni.

Lazio e Napoli.

Nelle scorse settimane erano state soprattutto Lazio e Napoli a farsi sotto per lo svedese ma con l'arrivo imminente di Isaksen, altro esterno d'attacco, i capitolini potrebbero farsi da parte, con la Fiorentina che nelle prossime ore proverà ad avere contatti diretti con l'AZ per completare il pacchetto degli esterni da dare a Vincenzo Italiano in vista della stagione che sta per cominciare. Il contratto di Karlsson con gli olandesi scadrà nel 2026 e anche per questo motivo l'AZ non dovrebbe scendere sotto i 20 milioni di euro di richiesta per il calciatore.