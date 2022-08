Non solo Navas: anche Icardi pretende una ricca buonuscita prima di lasciare il PSG

Il PSG ha ricevuto un'offerta dal Galatasaray per Mauro Icardi.

Il PSG ha ricevuto un'offerta dal Galatasaray per Mauro Icardi. L'argentino non è contrario all'idea, anche se ci sono ancora dettagli contrattuali da definire. L’argentino, così come Keylor Navas (in trattativa col Napoli), ha chiesto al Paris una sostanziosa buonuscita economica. Il PSG vorrebbe che il Galatasaray inserisse un'opzione di acquisto nell'offerta di prestito, per il momento la proposta dei turchi è ferma al prestito secco. A riportarlo è Rmc Sport.