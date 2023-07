Non solo Orsolini: per l'eventuale dopo Lozano piace anche un profilo all'estero

Jesper Lindstrom è un profilo duttile, apprezzato nell'ottavo di finale di Champions League, ala ma anche centrocampista dell'Eintracht Francoforte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Jesper Lindstrom è un profilo duttile, apprezzato nell'ottavo di finale di Champions League, ala ma anche centrocampista dell'Eintracht Francoforte, e resta lì in lista. Prima, però, c'è da risolvere la questione Lozano: se il messicano va via, il Napoli potrebbe far partire l'assalto al danese. A scriverlo è Il Mattino.