Non solo Osimhen e Kane: tra gli obiettivi del Man United c’è anche un altro attaccante

Goncalo Ramos è già uno dei nomi più ambiti del calciomercato internazionale in vista della prossima estate.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Goncalo Ramos è già uno dei nomi più ambiti del calciomercato internazionale in vista della prossima estate. Come sottolinea Record, il centravanti del Benfica e della nazionale portoghese è finito nel Manchester United, interessato anche al suo profilo in vista della campagna di rafforzamento estiva sul ruolo del numero nove (in corsa ci sono anche Osimhen e Kane). Ramos ha una clausola da 120 milioni di euro nel suo accordo con gli Encarnados.