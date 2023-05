Non solo Osimhen: il Chelsea ha altri due obiettivi per l’attacco

Nella short list del Chelsea, per il ruolo di centravanti, ci sono due giocatori che militano in Serie A.

Nella short list del Chelsea, per il ruolo di centravanti, ci sono due giocatori che militano in Serie A. Sono Victor Osimhen e Lautaro Martinez, secondo il The Guardian, con il nuovo tecnico Pochettino che avrebbe indicato loro come obiettivo principale per la prossima estate. Il terzo è Ivan Toney, del Brentford.