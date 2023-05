Non solo Osimhen, il Chelsea vuole svaligiare il Napoli: assalto anche per Lobotka e Kvara

Due giocatori che vengono considerati incedibili da De Laurentiis. Il georgiano resta a Napoli almeno un'altra stagione,

Oltre all'assalto del Manchester United per Kim, non c'è da sorprendersi se il Chelsea e il Newcastle siano in grado andare all'assalto di Osimhen ma anche per le altre stelle del Napoli, Lobotka e ovviamente Kvaratskhelia. Lo sottolinea Il Mattino, evidenziando la superiorità economica dei club di Premier

Il punto su Osimhen

De Laurentiis farà una fatica immensa a trattenere le sue stelle, ma i conti del club sono sanissimi dunque vale la regole di sempre: solo una "proposta indecente" può far traballare il presidente del club azzurro. Anche per quel che riguarda Victor Osimhen. Vero che i bilanci sono tornati a sorridere, ma il procuratore del nigeriano sa che con una offerta cash, senza contropartite tecniche, da 160 milioni di euro, l'attaccante potrebbe andare via. Il punto è un altro: prima o poi bisognerà discutere del suo prolungamento del contratto, visto che la scadenza è tra due anni. E il Napoli non può e non vuole alzare l'asticella dei 4,5 milioni di euro. Anzi, l'intento è quello di abbassare il tetto degli ingaggi, portarlo a tutti a 2,5 milioni di euro. Per un totale di 75 milioni.

All'assalto

Il Chelsea è scatenato - conclude Il Mattino - e ha chiesto anche notizie di Lobotka e Kvara, due giocatori che vengono considerati incedibili da De Laurentiis. Il georgiano resta a Napoli almeno un'altra stagione, il club è stato chiaro con lui: ha ancora 4 anni di contratto ma un ritocco dell'ingaggio verrà discusso il prossimo autunno.