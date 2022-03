Non solo Osimhen: il folle sogno dei sauditi del Newcastle è Neymar

Il brasiliano non sta vivendo certo un momento felice al Paris Saint-Germain e non sarebbe considerato tra gli incedibili

Il folle sogno del Newcastle per la prossima stagione, secondo Teamtalk, è Neymar. Il brasiliano non sta vivendo certo un momento felice al Paris Saint-Germain e non sarebbe considerato tra gli incedibili per Nasser Al-Khelaifi. Anzi. Per questo la porta dell'addio è aperta ma i costi sono impossibili per tutti. O quasi, visto che i sauditi del Newcastle vorrebbero un colpo da sogno in vista della prossima stagione.