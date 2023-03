Non solo Osimhen: il Man United punta un altro attaccante della Serie A

Il Manchester United pensa a Tammy Abraham per la prossima stagione.

Il Manchester United pensa a Tammy Abraham per la prossima stagione. Secondo quanto riportato in Inghilterra da The Athletic l'attaccante della Roma è finito nel mirino dei Red Devils per la prossima estate ma resta anche nei radar del Chelsea, che dopo averlo fatto partire nel 2021 per 40 milioni di euro potrebbe riportarlo a Londra per 80 milioni, la clausola di riacquisto inserita nell'accordo stipulato con il club giallorosso.