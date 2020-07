Non solo Osimhen: il Napoli tenterà anche un altro scambio col Lille

L'intesa tra Napoli e Lille, società amiche, non si fermerà al solo Osimhen, che è vicino ma non ancora ad un passo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che in futuro i due club potrebbero tornare a dialogare anche per un altro affare, ovvero lo scambio tra Ounas e Gabriel. Il difensore brasiliano classe 1997 è stato individuato dalla società azzurra come erede ideale di Koulibaly qualora il senegalese dovesse andar via. Ma ora, oggi, la priorità si chiama Osimhen.