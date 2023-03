Non solo Osimhen: il Real Madrid pensa anche ad Haaland per la prossima stagione

Non solo Jude Bellingham oppure Osimhen accostato dalla Spagna: il Real Madrid per l'estate valuta anche un'offensiva per Erling Haaland

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo Jude Bellingham oppure Osimhen accostato dalla Spagna: il Real Madrid per l'estate valuta anche un'offensiva per Erling Haaland. I Blancos si sentono favoriti per ingaggiare il centrocampista del Borussia Dortmund, ma seguono con attenzione anche l'attaccante del Manchester City per il dopo Benzema, che ha scavalcato Mbappé in cima alla lista delle preferenze. A riportarlo è Independent.