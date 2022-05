Non solo Osimhen: l’Arsenal punta Scamacca, ma l'attaccante vuole restare in A

L'Arsenal è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale dei Gunners è il brasiliano Gabriel Jesus, in uscita dal City

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arsenal è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale dei Gunners è il brasiliano Gabriel Jesus, in uscita dal City, ma la squadra di Arteta ha sondato anche il mercato in serie A. Lautaro Martinez, Tammy Abraham e Victor Osimhen sono ovviamente giocatori molto apprezzati dal tecnico dell'Arsenal, tuttavia sono tre giocatori dai costi decisamente elevati per le casse del club di Londra. L'altro nome seguito in Italia è quello di Gianluca Scamacca: l'attaccante del Sassuolo, autore di 16 gol in maglia neroverde in questo campionato, piace anche alle big di serie A e il suo futuro sembra essere ancora in Italia. A scriverlo è Tuttomercatoweb.