Non solo Ospina: la Juventus punta un altro portiere a zero se parte Perin

Porte girevoli in casa Juventus. Da scrivere, infatti, il futuro di Mattia Perin, rientrato alla base ma che alla scadenza del contratto potrebbe voler andare a giocare di più altrove. Così, secondo Tuttosport, i bianconeri monitorano gli estremi difensori in partenza con la stessa formula dai rispettivi club. Tra le idee, torna di moda Salvatore Sirigu, già vicino l’anno scorso e oggi al Genoa con cui ha un’opzione per il rinnovo del contratto. Piace anche David Ospina, che lascerà il Napoli ma registra anche le sirene del Real Madrid.