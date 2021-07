Non solo Ounas: il Torino ha chiesto al Napoli un altro calciatore

Il Torino si muove per l'attacco e oltre a essere vicino a Marko Pjaca della Juventus, il dt Vagnati ha già avviato i primi contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell'affare Adam Ounas. Con gli azzurri, è stato effettuato anche un sondaggio per Elmas, ma al momento non è stato più che un semplice colloquio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.