Non solo Palmiero: al Chievo andrà anche Ciciretti, affare vicino alla chiusura

Non solo Palmiero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il fantasista Amato Ciciretti sarebbe pronto a tornare in Serie B per una nuova avventura. Il calciatore del Napoli infatti avrebbe dato la propria disponibilità a vestire la maglia del Chievo Verona nella prossima stagione e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.