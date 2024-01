Non solo Perez al Napoli, salta anche Kean all’Atletico Madrid: i motivi

Il trasferimento di Moise Kean, attaccante della Juventus, in prestito all'Atletico Madrid è a un passo dalla fumata nera.

Il trasferimento di Moise Kean, attaccante della Juventus, in prestito all'Atletico Madrid è a un passo dalla fumata nera. Nella giornata di ieri ci sono state le visite mediche dell'attaccante della Nazionale, con Spalletti che lo aveva inserito - di sua sponte - fra le possibili scelte dell'attacco della Nazionale. Proprio la possibilità di giocare l'Europeo in Germania era stata la spinta per chiedere il trasferimento e per giocare di più, ma questo probabilmente non succederà, almeno in biancorosso.

Questo perché dopo le visite mediche si è entrato nel merito della possibile riatletizzazione dell'attaccante della Juventus. Secondo le valutazioni fatte dai medici sarebbe servite alcune settimane per riuscire a rimetterlo in condizione, poiché fermo da un mese e mezzo. L'Atletico Madrid ha quindi giudicato come troppo lunga la fase di recupero per Kean, senza volere aspettare il processo. Dunque Kean tornerà nelle prossime ore a Torino, anche se non è detto che rimanga alla Juventus: dipenderà quindi dalle offerte che arriveranno nelle prossime ore.

Non sono quindi da escludere ritorni di fiamma, come quello del Monza. La Fiorentina era stata valutata un'ottima destinazione dall'entourage, ma Kean aveva preferito un'avventura a Madrid. Chissà che nelle ultime 72 ore non ci possano essere ulteriori sorprese. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.