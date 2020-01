Non solo Petagna: Giuntoli aveva chiesto Vlahovic alla Fiorentina, muro dei viola

Se il Napoli decidesse di privarsi di Fernando Llorente ecco che alla rosa di Gennaro Gattuso servirebbe una nuova punta. In tal senso Andrea Petagna è il primo nome della lista, ma non l'unico. Nelle ultime ore è emerso Andrea Pinamonti, classe 1999 del Genoa, come ipotesi forte (più di Mateta del Mainz), ma secondo quanto riportato da Il Mattino prima di avviare i contatti con l'ex Inter il ds partenopeo Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto alla Fiorentina il cartellino di Dusan Vlahovic. I viola hanno però risposto con un secco no e da qui ecco l'accelerata per Pinamonti.