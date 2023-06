Non solo Premier, Osimhen piace anche in Spagna: costi dell'affare proibitivi

A scriverlo è Mundo Deportivo, secondo cui per meno di 160 milioni di euro il Napoli non lascia partire il capocannoniere della Serie A.

E' sul taccuino di diverse big d'Europa, soprattutto in Premier League, ma i costi dell'operazione che porterebbe alla cessioni di Victor Osimhen sono proibitivi per tutti, top club compresi. A scriverlo è Mundo Deportivo, secondo cui per meno di 160 milioni di euro il Napoli non lascia partire il capocannoniere della Serie A. Il quotidiano catalano fa sapere che anche alle big spagnole piace l'ex Lille.