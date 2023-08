Non solo Ramos, il PSG ha un accordo anche con un'altra punta: Osimhen desiderio lontano

Il Paris Saint-Germain, dopo Ramos del Benfica, non molla Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte. Tra il club parigino e l'attaccante della nazionale francese c'è un principio di accordo verbale. Kolo Muani ha deciso di unirsi al PSG, vuole partire quest'estate. Ha già informato i dirigenti tedeschi - come confermato da RMC. La richiesta del tecnico dell'Eintracht Krösche per la punta è sempre di 100mln di euro. A riferirlo su Twitter è il giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg.

❗️Exclusive: Randal Kolo Muani & @PSG_inside, there’s a verbal agreement in principle now!



➡️ Kolo Muani has decided to join #PSG! He wants to leave @Eintracht this summer!



He has already informed the bosses - confirmed and as first via RMC ✔️



➡️ Eintracht boss Krösche has… pic.twitter.com/7OJ0QbS2Wa