Non solo Reguilon: Giuntoli ha ripreso i contatti per altri due terzini

Non solo Sergio Reguilon per la corsia mancina: Giuntoli, scrive La Gazzetta dello Sport, ha ripreso i contatti anche con il Benfica per Alejandro Grimaldo, 25 anni il prossimo 20 settembre, già trattato nell’estate di un anno fa. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 25 e i 28 milioni di euro. Ed è ritornato attuale anche l’interesse per Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia sul quale il ds azzurro aveva chiesto notizie già nello scorso mese di gennaio.