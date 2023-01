Non solo Ronaldo, dall'Arabia Saudita offerta folle in vista anche per Messi: le cifre

Il paese medio-orientale sta investendo in modo massiccio in vista della candidatura (congiunta a Egitto e Grecia) per i Mondiali 2030

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo Cristiano Ronaldo, l'Arabia Saudita tenta Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'Al Hilal vuole rispondere al grande colpo dell'Al Nassr ed è disposto a fare di tutto per l'argentino, anche a offrire 300 milioni di dollari l'anno. Il paese medio-orientale sta investendo in modo massiccio in vista della candidatura (congiunta a Egitto e Grecia) per i Mondiali 2030, una strategia che va in sostanza a copiare quella del Qatar, attraverso il Paris Saint-Germain, negli anni che si sono avvicinati alla Coppa del Mondo del 2022l.