Non solo Samp su Llorente: altri tre club interessati, ma l'ostacolo è l'ingaggio

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, su espressa richiesta di Claudio Ranieri, il presidente della Sampdoria Ferrero è pronto a tornare con decisione su un obiettivo estivo, ovvero Fernando Llorente, ai margini nel Napoli di Gattuso. Oltre alle tante pretendenti, che partono dal Benevento in A e arrivano in Spagna dove piace ad Atletico Madrid e Athletic Club, l'ostacolo più importante è rappresentato dall'ingaggio da 2,5 milioni di euro che lo spagnolo percepisce in Campania.