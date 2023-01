Non solo Sirigu: la Reggina pensa anche a Cragno

Non solo Salvatore Sirigu del Napoli, che piace anche al Cagliari, e Nicolas del Pisa.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Salvatore Sirigu del Napoli, che piace anche al Cagliari, e Nicolas del Pisa. La Reggina avrebbe individuato anche un altro profilo per la porta. Si tratta di Alessio Cragno, giocatore in uscita dal Monza dove è scivolato alle spalle di Di Gregorio nelle gerarchie e ora cerca il rilancio in una piazza che possa garantirgli il posto da titolare. Lo riferisce il Corriere dello Sport.