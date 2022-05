Non solo Svanberg: il Napoli bussa alla porta del Bologna per un altro calciatore

Non solo Svanberg: in vista della prossima estate, il Napoli potrebbe bussare alla porta del Bologna per un altro calciatore

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Non solo Svanberg: in vista della prossima estate, il Napoli potrebbe bussare alla porta del Bologna per un altro calciatore. Si tratta del diciannovenne scozzese Aaron Hickey, ma la priorità è chiudere innanzitutto l'affare con il Getafe per il terzino sinistro della nazionale uruguaiana, Matias Olivera (24 anni). Sarà lui il secondo colpo, dopo quello annunciato ormai ufficialmente anche da De Laurentiis: il ventunenne trequartista georgiano, Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive il Corriere dello Sport.