Non solo uno tra Fabian e Koulibaly: il Napoli può cedere qualcuno tra questi tre azzurri

Prima di dare il via al mercato in entrata, il Napoli deve concludere delle cessioni, soprattutto per questioni di bilancio. Secondo il Corriere dello Sport, la tentazione è quella di cedere uno tra Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, pezzi pregiati dell'organico azzurro. Ma non solo. Ci sono anche delle uscite secondarie in programma: Mario Rui piace in Turchia, Andrea Petagna ha estimatori in Italia, Adam Ounas si è rilanciato al Crotone e ha riattivato le sirene francesi. Qualcuno di questi tre, dunque, potrebbe andar via.