Non solo Verdi e Mario Rui: col Torino trattativa in corso anche per un altro azzurro

Il Torino segue Simone Verdi, ma la chiacchierata col Napoli potrebbe non fermarsi all'ex calciatore del Bologna. La Gazzetta dello Sport aggiunge che i granata restano sulle tracce di Mario Rui, esterno portoghese cercato anche dal Milan, ed emerge l'interesse per il portiere Orestis Karnezis. L'ex estremo difensore dell'Udinese, chiuso in azzurro da Alex Meret e David Ospina, avrebbe già dato l'ok per ricoprire il ruolo di vice Sirigu.