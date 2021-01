Non solo Zaccagni: Giuntoli a colloquio col Verona anche per Barak

Mancano sette giorni al gong di questa sessione invernale di calciomercato, ma nulla verrà fatto in questa settimana, sottolinea Il Mattino. Fernando Llorente da oggi dovrebbe finire all'Udinese, ceduto a titolo gratuito. In uscita anche Kevin Malcuit ma bisogna attendere le ultime ore del mercato. Cristiano Giuntoli e il patron del Verona Maurizio Setti sono stati a colloquio, ma per Mattia Zaccagni se ne parla in estate. Così come per Antonin Barak: è dai tempi dell'Udinese che il Napoli lo segue.