Non solo Zaniolo, la Roma è vicina a un'altra cessione in attacco: la punta va allo Spezia

Ore decisive per Eldor Shomurodov, attaccante in uscita dalla Roma ormai ad un passo dal vestire la maglia dello Spezia. Dopo l'intesa tra i due club arrivata nella giornata di ieri (superata, in questo senso, la concorrenza di Hellas Verona e Cremonese), sta infatti per arrivare anche l'ok del giocatore uzbeko classe '95. Shomurodov si trasferirà allo Spezia in prestito secco, nelle casse della Roma vanno invece 1,5 milioni di euro.