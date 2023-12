Non solo Zielinski: l'Inter in agguato anche per un parametro zero in attacco

L'obiettivo dei nerazzurri è quello di spendere il meno possibile per un giocatore che andrà in scadenza soltanto fra sei mesi.

L'idea dell'Atalanta è quella di cercare un dialogo con Luis Muriel, in scadenza il 30 giugno 2024: il giocatore si trova bene a Bergamo (e l'ingaggio attuale è di circa 2 milioni di euro), nelle ultime gare ha ritrovato anche il sorriso con 4 reti tra campionato ed Europa League. Tutto dipenderà da quanto offrirà la società per convincere l'attaccante Cafeteros a rimanere, ma soprattutto se ci saranno offerte irrinunciabili dall'Arabia Saudita o dall'Italia.

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, l'Inter, a caccia di un attaccante che possa far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, osserva senza avere troppa fretta: l'obiettivo dei nerazzurri è quello di spendere il meno possibile per un giocatore che andrà in scadenza soltanto fra sei mesi.