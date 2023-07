Non solo Zielinski: la Lazio piomba su un altro centrocampista per il dopo Milinkovic

La Lazio è alla ricerca del centrocampista che possa sostituire Sergej Milinkovic-Savic, partito pochi giorni fa per approdare all'Al-Hilal in Arabia Saudita.

La Lazio è alla ricerca del centrocampista che possa sostituire Sergej Milinkovic-Savic, partito pochi giorni fa per approdare all'Al-Hilal in Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Kerem Demirbay del Bayer Leverkusen sarebbe uno dei profili per cui la società biancoceleste si starebbe muovendo. Il classe 1993 viene valutato dal club tedesco circa 5 milioni di euro, anche a causa del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024. A gennaio si era interessata anche la Fiorentina che però non si è rifatta viva negli ultimi mesi e ha deciso di puntare su altri profili.