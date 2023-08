Novità Cheddira! Vicino il prestito al Frosinone, ma prima verrà comprato dal Napoli

Gli azzurri infatti vorrebbero mantenere il controllo del giocatore e si attende quindi il passaggio dell'attaccante marocchino dal Bari al Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Walid Cheddira è sempre più vicino al Frosinone che da tempo attende un rinforzo in attacco. La novità - secondo Sky Sport - è che il passaggio sarà 'via Napoli'. Gli azzurri infatti vorrebbero mantenere il controllo del giocatore e si attende quindi il passaggio dell'attaccante marocchino dal Bari al Napoli in questi giorni e poi si definirà il prestito al club giallazzurro.

Già a gennaio il Napoli è stato vicino a definire l'acquisto di Walid Cheddira, lasciandolo ovviamente al Bari nella corsa promozione, ed in questi giorni l'affare potrebbe dunque concretizzarsi sulla scia di quanto accaduto per un altro talento, il giovane portiere Caprile (acquistato dal Napoli e girato all'Empoli).