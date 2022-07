Nulla di grave per Deulofeu: ieri ha chiesto il cambio per un "eccesso di precauzione"

Gerard Deulofeu, che è andato subito vicino al gol con un destro a giro, ma che poi ha alzato bandiera bianca dopo meno di un quarto d’ora

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Ieri l'Udinese è scesa in campo in un test amichevole contro l'Union Berlino. In campo dall'inizio Gerard Deulofeu, che è andato subito vicino al gol con un destro a giro, ma che poi ha alzato bandiera bianca dopo meno di un quarto d’ora perché colpito duro da un avversario. Secondo Il Messaggero Veneto s'è trattato di "un eccesso di precauzione da parte sua, ma “Deu” è questo: prendere o lasciare". Il giocatore, nelle ultime ore, è tornato fortemente nel mirino del Napoli.