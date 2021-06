Nuno Tavares ad un passo dall'Arsenal, il Napoli si cautela con Mandava: le ultime

Oltre a Emerson, ci sono alternative per la difesa. Su Nuno Tavares si è fiondato l’Arsenal che è in una fase molto più avanzata nella trattativa col Benfica rispetto al Napoli, l’alternativa low-cost ad Emerson Palmieri è Reinildo Mandava del Lille. 27 anni come Emerson, titolare nella squadra che ha vinto la Ligue 1 beffando il Psg, Mandava ha un altro anno di contratto con il Lille e la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo. Il Napoli osserva con interesse, Mandava può essere una delle opportunità che il direttore sportivo Giuntoli e lo scouting azzurro cercano in questa sessione così complicata. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.