Nuova avventura in Serie C per Labriola? Il 2001 del Napoli piace al Renate

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo la stagione vissuta in prestito al Taranto per Valerio Labriola, centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli arriva una nuova avventura. Sempre in Serie C. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il calciatore sarebbe finito nel mirino del Renate.