Nuova avventura per Ambrosino: va in prestito al Catanzaro

Dopo l'ottima stagione in Serie B con la maglia del Cittadella, per Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, si aprono nuovamente le porte del campionato cadetto. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la punta passerà in prestito al Catanzaro, club neo promosso in Serie B dopo aver dominato il proprio girone in Serie C. Ambrosino è una precisa richiesta di mister Vincenzo Vivarini, che lo ha fortemente voluto.

Il patron Noto è pronto ad accontentarlo, con Ambrosino che raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nella scorsa stagione. Ambrosino è reduce dal Mondiale U20 con l'Italia, dove è stato assoluto protagonista degli azzurrini, sconfitti solo in finale dall'Uruguay. Nella sfida con la Celeste l'attaccante del Napoli è partito dal primo minuto in coppia con Pafundi.