Nuova avventura per l’ex azzurro scudettato Bereszynski: tutto fatto con l’Empoli

Bartosz Bereszynski è arrivato ieri sera a Empoli e ha già fatto tutti i test del caso, firmando subito dopo il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Bartosz Bereszynski è arrivato ieri sera a Empoli e ha già fatto tutti i test del caso, firmando subito dopo il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. In giornata arriverà l'annuncio ufficiale del prestito con opzione per il riscatto dalla Sampdoria, che in cambio avrà Petar Stojanovic. Lo sloveno si vestirà di blucerchiato con la stessa formula del polacco.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l’operazione sarà completata sulla base del prestito con diritto di riscatto con il difensore che vestirà la maglia azzurra dopo cinque stagioni e mezza con i blucerchiati, e una parentesi a titolo temporaneo di sei mesi con il Napoli campione d’Italia. Contestualmente farà il percorso inverso invece Stojanovic, esterno destro classe 1995 alla sua terza stagione all’Empoli. Il giocatore sloveno approderà con la medesima formula alla Sampdoria e sarà presto un giocatore a disposizione di Andrea Pirlo.