Nuova pista per Ndombele: l'ex azzurro può finire in Turchia

Il Galatasaray sta valutando Tanguy Ndombele, rientrato al Tottenham dopo il prestito tra alti e bassi al Napoli, come opzione per il centrocampo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Galatasaray sta valutando Tanguy Ndombele, rientrato al Tottenham dopo il prestito tra alti e bassi al Napoli, come opzione per il centrocampo. Il club turco ha effettuato un sondaggio per informarsi sulle condizioni dell'affare. L'affare Fred, altra pista per la mediana, sembra complicato per il Gala, che adesso pare voler virare con decisione sul francese.