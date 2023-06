Nuova pretendente per Gaetano: un club di Serie B l'ha chiesto al Napoli in prestito

Il Parma programma un'altra sessione di mercato da protagonista con l'intenzione di mettere a disposizione di Fabio Pecchia un grande organico.

Il Parma programma un'altra sessione di mercato da protagonista con l'intenzione di mettere a disposizione di Fabio Pecchia, fresco di rinnovo fino al 2025, una rosa in grado di lottare per la promozione in Serie A. E proprio per accontentare il mister, la società crociata ha chiesto al Napoli il prestito di Gianluca Gaetano, centrocampista che si è messo in luce con la maglia della Cremonese proprio con Pecchia a guidarlo dalla panchina. E nella stessa stagione anche Luca Zanimacchia era stato tra i grandi protagonisti della salita in massima serie dei grigiorossi: proseguono i contatti tra i club per riportare l'esterno scuola Genoa al Tardini. A riportarlo è TMW.