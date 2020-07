Nuova pretendente per un pallino di Gattuso: Lipsia su Kessie

Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato e le sue ottime prestazioni in mezzo al campo hanno attirato l'attenzione di diversi club. Anche il Napoli, con Rino Gattuso da sempre suo grande estimatore, segue con interesse la situazione del centrocampista che sarebbe ore finito nel mirino del Lipsia: lo riferisce questa mattina Repubblica che spiega che il club tedesco vorrebbe prendere l'ivoriano in vista della prossima stagione.