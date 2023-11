Nuova squadra su Guido Rodriguez: dopo Napoli e Milan finisce nel mirino del Man United

La scorsa estate il nome di Guido Rodriguez, centrocampista argentino (con passaporto italiano) del Betis Siviglia era finito nel mirino di due club di Serie A

Il giocatore classe 1994 in scadenza con il club andaluso, è tornato di moda in previsione della finestra invernale, ma non per le società italiane.

Stando, infatti, a quanto riportato da Estadio Deportivo, sarebbe diventato un nuovo obiettivo del Manchester United di Erik ten Hag. Rodriguez (29) nel corso della stagione attuale ha messo a referto 14 presenze, fra Liga e Europa League, con un gol e un assist. In totale il suo ruolino di marcia con il Betis parla di 158 gettoni, 8 gol e 4 assist.