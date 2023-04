Nuovo georgiano in Italia? Il Frosinone sta chiudendo per Kvernadze

Il Frosinone stringe per Giorgi Kvernadze. L’esterno del 2003 di proprietà della Dinamo Batumi sarà con ogni probabilità il prossimo rinforzo

Il Frosinone stringe per Giorgi Kvernadze. L’esterno del 2003 di proprietà della Dinamo Batumi sarà con ogni probabilità il prossimo rinforzo dei ciociari in vista del prossimo campionato. La chiusura probabilmente a promozione della squadra acquisita. Parti al lavoro, il Frosinone stringe per Kvernadze. Lo scrive Tuttomercatoweb.