Nuovo nome per la fascia sinistra: primi contatti per Brian Rodriguez

Si avvicina la sessione di mercato di gennaio e cominciano a uscire i primi nomi in orbita Napoli. Uno dei settori del campo in cui il Napoli potrebbe intervenire è la fascia sinistra in cui il mistero Ghoulam la fa da padrone e Mario Rui sembra non offrire le giuste garanzie.

IL NOME NUOVO - Secondo quanto riferito dalla redazione di Tmw, c'è una nuova idea per la fascia sinistra del Napoli, che ha messo nel mirino l’esterno classe 2000 Brian Rodriguez dei Los Angeles Galaxy, ex Penarol. Avviati primi contatti con il suo entourage, il medesimo che segue anche il percorso di Lucas Torreira dell'Arsenal.