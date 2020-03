Obiettivo Boga, ma il Chelsea ha la recompra: Giuntoli non vuole far lievitare il prezzo

Il Napoli continua a monitorare la situazione di Jeremie Boga. Il classe 1997 cresciuto nel Chelsea è esploso in tutta la sua potenza fisica e tecnica in questa stagione al Sassuolo, scrive la Gazzetta dello Sport che sottolinea però che non è un’operazione semplice: il club inglese ha la recompra per 15mln di euro ed il club azzurro è molto attento a non sbagliare mossa per evitare di far lievitare il costo del cartellino del talentuoso attaccante che mette d'accordo ADL, Giuntoli e Gattuso.