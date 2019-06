Obiettivo Fares, la SPAL chiede 15 mln. Il Napoli non va in doppia cifra

Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il solo acquisto di Di Lorenzo non basta per sistemare le corsie esterne del Napoli, anche perché Hysaj e Mario Rui dovrebbero cambiare casacca durante il mercato estivo. Ecco perché il Napoli si sta muovendo per arrivare a Fares. La richiesta della Spal è di circa 15 milioni di euro, mentre gli azzurri non vorrebbero spenderne più di 8. L'accordo si potrebbe trovare sui 10 milioni.