Obiettivo perfezionare l'organico: per Spalletti in arrivo un altro colpo

Ieri si sono riaperte le porte del centro sportivo di Castel Volturno. Il Napoli ha ripreso la preparazione

Arriva il vero vice-Di Lorenzo E' più di un'idea lo scambio di prestiti (probabilmente semestrale) con la Sampdoria. Ai blucerchiati dovrebbe finire il giovane 2000 Alessandro Zanoli, in cambio di Bartosz Bereszynski, classe '92 con grande esperienza in Serie A ma anche con la propria nazionale e reduce dal mondiale in Qatar. Un'alternativa a destra pronta, d'esperienza qualora l'inamovibile Di Lorenzo dovesse saltare qualche gara (come accaduto la scorsa stagione nella fase cruciale) mentre Zanoli - prodotto delle giovanili azzurre - potrebbe avere molto più spazio e completare la sua crescita (che c'è ed è importante) in blucerchiato.

Ieri si sono riaperte le porte del centro sportivo di Castel Volturno. Il Napoli ha ripreso la preparazione, mettendo nel mirino il terzo test invernale in programma sabato col Villarreal (poi il 21 è fissato l'ultimo col Lille) per arrivare nel migliore dei modi alla sfida con l'Inter. Sono parallelamente giorni caldi anche in chiave mercato perché il Napoli sta provando a migliorare alcune caselle dell'organico, quelle poche in cui il dislivello tra titolare ed alternativa sembra ampio, almeno secondo minutaggi e considerazioni di Spalletti. Una tripla operazione con la Sampdoria sembra andare proprio in quest'ottica e già la settimana prossima potrebbero esserci sviluppi importanti.

Una scelta di Spalletti?

Nonostante le ampie rotazioni del tecnico del Napoli, che è riuscito a coinvolgere quasi tutto l'organico, Zanoli ha sempre faticato a trovare spazio. Chiaramente per il livello altissimo di capitan Di Lorenzo, ma Spalletti stesso pubblicamente non ha mai nascosto la differenza nel ruolo pur elogiando la crescita del classe 2000: "In questo momento ad esempio Zanoli non può fare il Di Lorenzo, ma in altre situazioni c'è invece possibilità di cambiare perché magari si equivalgono per forza ed esperienza e se ne tiene conto nelle rotazioni", le parole di Spalletti nella conferenza stampa pre-Bologna, simili ad altre che risalgono al ritiro estivo.

Un ritorno dalla Sampdoria

Con i blucerchiati sono in corso contatti anche per richiamare dal prestito Nikita Contini, classe '96 che dopo buone stagioni in serie B sta ricoprendo il ruolo di secondo. Il portiere è un prodotto del settore giovanile, non peserebbe nelle liste del Napoli, e potrebbe dare maggiori garanzie considerando la poca esperienza di Marfella, l'attuale terzo portiere azzurro, o persino rappresentare il sostituto di Sirigu che nell'ultimo periodo ha avuto qualche infortunio muscolare di troppo (attualmente si allena ancora a parte) e sarà sicuramente un'osservato speciale nei prossimi giorni a Castel Volturno.