Occhi in casa Lille: il Napoli può rimpiazzare Koulibaly e Milik con due giocatori della stessa squadra

Una volta che il mercato entrerà nel vivo la società partenopea dovrà capire cosa accadrà con tre dei suoi big: Kalidou Koulibaly, Allan e Arkadiusz Milik. Tutti e tre potrebbero salutare il San Paolo e per questo motivo la dirigenza azzurra si è attivata per trovare un sostituto per ognuno di loro. Due di questi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport giocano nel Lille in Ligue 1 e rispondono al nome di Gabriel Magalhaes, centrale difensivo brasiliano e Victor Osimhen 22enne che in molti paragonano a Drogba.