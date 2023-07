Occhio Napoli: l'Inter fa sul serio per Samardzic, presto può partire la trattativa

Con l'addio di Marcelo Brozovic destinazione Arabia Saudita, l'Inter è alla ricerca di un centrocampista.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'addio di Marcelo Brozovic destinazione Arabia Saudita, l'Inter è alla ricerca di un centrocampista. Sono tanti i nomi che vengono accostati ai nerazzurri con Frattesi del Sassuolo in prima fila. Tuttavia in viale della Liberazione stanno iniziando a guardarsi intorno valutando anche alternative qualora il mediano del Sassuolo non dovesse accettare la proposta di Ausilio e Marotta.

Samardzic è un obiettivo

Fra i giocatori sondati ci sarebbe Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese che piace anche al Napoli e reduce da una stagione in cui ha realizzato cinque reti e quattro assist in 37 partite disputate. Secondo quanto riporta Relevo, i nerazzurri hanno messo il centrocampista bianconero nel mirino e presto potrebbero anche intavolare una trattativa di mercato.