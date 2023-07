Offerta dall'Inghilterra e dalla Serie B per il bomber Ambrosino: riflessioni in corso

Il Napoli sta mettendo in mostra i suoi giovani, ieri ha ben figurato in allenamento

Il Napoli sta mettendo in mostra i suoi giovani, ieri ha ben figurato in allenamento. Vergara, centrocampista classe 2003 che poi andrà in prestito alla Reggiana. Per Ambrosino è arrivata un’offerta dal Blackburn Rovers, la formula è il prestito con il riscatto condizionato alla promozione in Premier. In serie B spinge tanto il Catanzaro per averlo in prestito. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.