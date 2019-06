Offerta Lecce per Tutino: 'no' del Napoli, Ancelotti lo valuterà in ritiro

Gennaro Tutino (22) resta al Napoli, almeno fino al ritiro di Dimaro. Tuttosport scrive che il club azzurro ha respinto l'offerta del Lecce per l'ormai ex Cosenza, con i salentini che avevano intenzione di acquistare l'intero cartellino del giovane calciatore. Tuttavia Carlo Ancelotti valuterà Tutino durante i venti giorni in Trentino, per poi decidere se trattenerlo o spedirlo a giocare altrove. Il Lecce, in quel caso, sarebbe una destinazione gradita dal classe '96.