Offerta shock dall'Arabia Saudita per Mbappé: il PSG vuole accettare, le cifre

© foto di www.imagephotoagency.it

Al PSG è arrivata un'offerta da 300 milioni di euro per Kylian Mbappé. La proposta è formale, messa per iscritto, e arriva dall'Arabia Saudita, manco a dirlo. E' l'Al Hilal il club disposto a spendere tanto e il Paris Saint-Germain vorrebbe accettarla, perché convinto che il giocatore abbia già un accordo con il Real Madrid per il trasferimento a zero a scadenza di contratto, tra un anno. Col giocatore, però, nessun contatto. A riportarlo è L'Equipe.