Offerto al Napoli da Raiola, Balotelli può tornare in Italia: contatti con il Verona

Non solo il Flamengo, per Mario Balotelli resta più che in piedi anche la pista Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i contatti tra le parti vanno avanti infatti con grande convinzione e il futuro di 'SuperMario' potrebbe essere dunque ancora in Serie A. Nei giorni scorsi era trapelata l'indiscrezione che accostava ancora una volta l'attaccante al Napoli: Mino Raiola l'avrebbe offerto agli azzurri che hanno detto no.